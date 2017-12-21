Турция призвала мир не продаваться за доллары США

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал мир не продаваться за американские доллары, а также выразил надежду, что Генассамблея ООН поддержит резолюцию по Иерусалиму.

«Сегодня будет голосование в ООН, президент США выступает с угрозами. Колыбель демократии ищет по всему миру голоса, которые можно купить. Господин Трамп, вы не можете купить демократическую волю Турции за свои доллары», — сказал Эрдоган.

Он также выразил надежду, что США не получат того результата, которого ждут, «и мир преподаст им очень хороший урок».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не признает итоги голосования, а также подчеркнул, что Иерусалим является столицей Израиля. Он также назвал ООН «домом лжи» и заявил, что все посольства будут перенесены в Иерусалим.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. По его словам, решение принято на основании «исторической действительности». Также указом Трампа Госдепартамент должен начать работу по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Палестинцы считают восточную часть города столицей своего государства, сообщает «РИА Новости».

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