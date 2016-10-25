Турция пригрозила силой заставить курдские отряды покинуть сирийский Манбидж

Власти Турции предупредили, что задействует свои методы, если отряды самообороны курдов добровольно не покинут сирийский город Манбидж, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ.

- Если курдские боевики сами не уйдут из Манбиджа, Турция заставит их сделать это, используя свои собственные методы , - заявил во вторник глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Дипломат отметил, что Турция предупреждала об этом и США.

Ранее при поддержке Америки был освобожден город Манбидж