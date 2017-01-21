Турция предлагает создать особую зону для беженцев

Советник президента Турции считает, что на границе с Сирией должна появиться особая буферная зона для беженцев.

Главный советник президента Турции Ялчын Топчу заявил, что на границе с Сирией нужно создать спецзону для беженцев. Он отметил, что западная коалиция должна взять их под защиту, а не вынуждать "скитаться по всему миру", сообщает РИА "Новости".

Советник отметил, что буферная зона нужна, "чтобы туда могли прийти люди, бегущие от войны".