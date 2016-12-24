Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить создания в Сирии каких-либо автономий.

- Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии, - заявил он на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.

Эрдоган также раскритиковал ЕС за невыполнение обещаний по оказанию помощи сирийским беженцам в Турции, напомнив, что к 1 июля власти ЕС обещали выделить на поддержку мигрантов 3 миллиарда евро, но предоставили лишь 677 миллионов евро.

- Только на нужды беженцев Турция потратила 20 миллиардов долларов. Это немалая сумма. Где же богатый Запад? Почему мы не видим шагов по защите прав человека?, - приводит «Интерфакс» слова турецкого лидера.