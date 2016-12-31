Турция потеряла треть туристов в 2016 году

Число иностранцев, посетивших Турцию в ноябре 2016 года, сократилось более чем на 21% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Всего же с начала года страна недосчиталась трети туристов.

По итогам 11 месяцев 2016 года первое место в Турции заняли туристы из Германии - порядка 3,8 миллиона или 15,6% от общего количества. Из России в Турцию в ноябре приехало около 55 тысяч человек, или почти на 36% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

С конца ноября 2015 года до 28 августа 2016 авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено: авиакомпании двух стран выполняли только регулярные рейсы, тогда как чартерные были запрещены. Это одна из санкционных мер России, принятых после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции 24 ноября 2015 года, сообщает "Интерфакс".

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