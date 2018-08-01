Турция поставила в Россию партию персиков с опасной плодожоркой
Инспекторы подмосковного Россельхознадзора нашли в партии персиков из Турции восточную плодожорку.
В ходе карантинного фитосанитарного контроля партии персиков весом 18,64 тонны, поступивших из Турецкой Республики, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект.
Восточная плодожорка - опасный вредитель, который повреждает плоды и делает их совершенно непригодными.
Зараженную партию вернули отправителю, отмечает «Подмосковье сегодня».
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