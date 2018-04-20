Турция полностью вывела все свое золото из банков США

Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы (ФРС) США свой золотой резерв в размере около 29 тонн.

Отмечается, что свои золотые резервы из-за рубежа вывели также крупнейшие турецкие частные банки, откликнувшись на призыв Реджепа Тайипа Эрдогана избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото.

Отношения между Турцией и США обострились на фоне поддержки Соединенными Штатами сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, передает РИА Новости.