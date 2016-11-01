Турция подтвердила размещение военной техники на границе с Ираком
Министр обороны Турции Фикри Ышык подтвердил переброску военной техники к границе с Ираном и объяснил этот шаг возможным развитием событий в регионе.
- В нашем регионе происходят важные изменения. С одной стороны, Турция борется с серьезной террористической организацией внутри страны. С другой – по ту сторону от нашей границы происходит движение. То, что мы делаем сейчас, происходит в рамках подготовки к возможным событиям. Если боевики (запрещенной в Турции) Рабочей партии Курдистана войдут в иракский Синджар, то Турция сделает все необходимое, — цитирует министра РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.
По словам Ышыка, в случае возникновения необходимости, Турция увеличит контингент на своей военной базе Башика на севере Ирака.
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