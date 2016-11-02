Турция перебросила военную технику в расположенный на границе с Сирией Килис

Генеральный штаб Турции подтвердил информацию о переброске бронетехники и военнослужащих в расположенный на границе с Сирией город Килис.

Целью передислокации войск является увеличение численности военной группировки в приграничных с Сирией районах страны, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Анадолу.

Турция без согласования с Дамаском с 24 августа проводит вместе с оппозиционной властям Сирии «Сирийской свободной армией» военную операцию «Щит Евфрата».

Ранее руководство страны приняло решение перебросить войска на границу с Ираком, что вызвало болезненную реакцию в Багдаде. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что если турецкие военные вторгнутся на территорию страны, это приведет к полномасштабным военным действиям.