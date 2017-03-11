Турция отменила паромное сообщение с Крымом спустя менее чем шесть месяцев после его возобновления.

Об этом РИА Новости рассказал директор компании-перевозчика «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов: «Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели».

Причины такого решения не называются. При этом Гвоздилов уточнил, что по причине приостановки паромного сообщения на полуостров не поставляются турецкие продукты и товары.

Между Крымом и Турцией с октября 2016 года ходили несколько паромов, в том числе российский корабль «Варяг».