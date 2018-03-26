Турция осталась в стороне от «дела Скрипаля»

Турция решила остаться в стороне от «дела Скрипаля» и отказалась высылать российских дипломатов из страны.

По словам вице-премьера Турции Бекира Боздага, Россия и Великобритания должны решить этот вопрос между собой.

«Турция не собирается принимать никаких решений по отношению к РФ в этой связи. У нас хорошие отношения с Россией», — сказал чиновник.

Ранее 20 стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает, сообщает Life.

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