Турция объявила пошлины на российские продукты

Турция официально уведомила Минсельхоз РФ о введении пошлин на импорт российской продукции, говорится в сообщении ведомства.

Так, с 15 марта текущего года пошлины на ввоз пшеницы и кукурузы в Турцию составляют 130 процентов, риса — 45 процентов, подсолнечного масла — 36 процентов, шрота подсолнечника — 13,5 процентов, бобовых — 9,7 процентов.

Кроме того, минимальная таможенная стоимость завозимой в Турцию продукции будет повышена с 800 до 1,5 тысячи долларов за тонну.

Отмечается, что турецкое эмбарго заставит российских производителей увеличивать экспорт зерна на новые рынки сбыта — в Латинскую Америку, Африку и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Ura.ru.

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