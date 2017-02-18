Турция обвинила НАТО в невыполнении обязательств
Министр обороны Турции Фикри Ышык утверждает, что НАТО не выполняет свои обязательства на юго-восточном направлении. Он выразил надежду, «что это изменится в ближайшее время».
«НАТО на юго-восточном фланге, где находится, в частности, Турция, пока не выполняет свои обязательства», — констатировал Ышык на Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по ТАСС).
Министр отметил, что Североатлантический альянс не должен отказываться от своего оборонного потенциала и сдерживания путем устрашения. Вместе с тем он считает, что эти задачи необходимо распространить и на южный фланг.
Как уточняет РИА Новости, глава турецкого Минобороны призвал изменить структуру НАТО, чтобы альянс «был адаптирован к новым вызовам».
В январе НАТО подверг жесткой критике президент США Дональд Трамп. По его мнению, альянс устарел и перестал выполнять возложенные на него функции.
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