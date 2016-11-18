Турция обсуждает с Россией возможность покупки комплексов С-400
Турция обсуждает с Россией возможность закупки комплексов С-400, заявил министр национальной обороны Турции Фикри Ышык, комментируя вопрос о планах Турции расширить свой потенциал ПВО.
- Мы ведем переговоры с РФ по закупке С-400. Но и продолжаем контакты с другими странами по этому вопросу. Позиция России позитивная, - сказал он.
Он также выразил надежду, что благодаря переговорам страны НАТО проявят серьезную инициативу, и у Турции появится система, отвечающая требованиям альянса.
При этом министр отметил, что в планах страны в дальнейшем начать собственное производство данных систем. Об этом сообщает ТАСС.
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