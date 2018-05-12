Турция назвала дату запуска газопровода в обход России
Турция откроет трансанатолийский газопровод (TANAP) в обход России 12 июня, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Берат Албайрак.
На мероприятие по случаю ввода TANAP в эксплуатацию будут присутствовать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Азербайджана Ильхам Алиев, передают «Известия».
Министр добавил, что запуск газопровода является «залогом продолжения активной энергетической политики Анкары».
Газопровод заложили в марте 2015 года. По плану, объект позволит осуществлять поставки газа из Азербайджана через Турцию и Грузию к берегам Греции.
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