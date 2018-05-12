Турция назвала дату запуска газопровода в обход России

Турция откроет трансанатолийский газопровод (TANAP) в обход России 12 июня, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Берат Албайрак.

На мероприятие по случаю ввода TANAP в эксплуатацию будут присутствовать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Азербайджана Ильхам Алиев, передают «Известия».

Министр добавил, что запуск газопровода является «залогом продолжения активной энергетической политики Анкары».

Газопровод заложили в марте 2015 года. По плану, объект позволит осуществлять поставки газа из Азербайджана через Турцию и Грузию к берегам Греции.