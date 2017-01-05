Турция намерена закрыть для коалиции во главе с США авиабазу Инджирлик

Вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что правительство страны рассматривает возможность запрета для международной коалиции во главе с США использования военной авиабазы Инджирлик.

По словам Кайнака, причиной возможного решения стала недостаточная, по мнению Анкары, поддержка Вашингтоном операции против террористической группировки ДАИШ в районе сирийского города Эль-Баб, которую проводят Вооруженные силы Турции, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее представитель штаба международной контртеррористической операции в Ираке и Сирии американский полковник Джон Дориан заявил, что «операция в Эль-Бабе была предметом для обсуждения в ходе дипломатических переговоров». По его словам, поддержка турецким операциям около этого города будет оказана.