Турция может получить российские ЗРК С-400
Россия готова поставлять Турции зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На вопрос о возможности совместного производства военной техники, глава государства ответил, что это зависит от готовности турецкой промышленности. «Мы такую технику пока за границей нигде не производим», - цитирует российского лидера ТАСС.
Возможность поставок С-400 Турции неоднократно осуждалась в конце прошлого года и начале текущего. В том числе в ходе встреч Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
С-400 находится на вооружении российских войск с 2007 года. Комплекс способен сбивать все известные на сегодня средства нападения с воздуха.
Следующая новость В Польше избили группу гастарбайтеров из Украины
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии