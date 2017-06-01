Турция может получить российские ЗРК С-400

Россия готова поставлять Турции зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На вопрос о возможности совместного производства военной техники, глава государства ответил, что это зависит от готовности турецкой промышленности. «Мы такую технику пока за границей нигде не производим», - цитирует российского лидера ТАСС.

Возможность поставок С-400 Турции неоднократно осуждалась в конце прошлого года и начале текущего. В том числе в ходе встреч Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

С-400 находится на вооружении российских войск с 2007 года. Комплекс способен сбивать все известные на сегодня средства нападения с воздуха.