Турция может передумать вступать в ЕС
Турция может изменить свои планы по вступлению в Европейский союз, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, это произойдет, если Брюссель продолжит и дальше тянуть время.
Кроме того, Эрдогана смущает сложившийся враждебный менталилет некоторых стран-членов ЕС, а таке возросший уровень исламофобии.
Он не исключил, что в случае необходимости снова проведет референдум, на котором граждане Турции выскажутся по вопросу вступления в ЕС, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Reuters.
Следующая новость Суд арестовал всех педофилов из детского дома в Петербурге
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии