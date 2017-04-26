Турция может передумать вступать в ЕС

Турция может изменить свои планы по вступлению в Европейский союз, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, это произойдет, если Брюссель продолжит и дальше тянуть время.

Кроме того, Эрдогана смущает сложившийся враждебный менталилет некоторых стран-членов ЕС, а таке возросший уровень исламофобии.

Он не исключил, что в случае необходимости снова проведет референдум, на котором граждане Турции выскажутся по вопросу вступления в ЕС, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Reuters.