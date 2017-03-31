Турция готовится к новой операции в Сирии
Турция планирует проведение новой военной операции в Сирии совместно с отрядами «Сирийской свободной армии» (ССА).
Боевые действия могут быть возобновлены в ближайшее время. По словам одного из полевых командиров ССА Ахмеда Усмана, начало операции возможно меньше, чем через месяц, передает ТАСС.
Накануне завершилась операция «Щит Евфрата», целью которой было освобождение севера САР от террористов. Глава правительства Турции Бинали Йылдырым отметил, что новая операция может быть направлена как против группировки ДАИШ (запрещена в России), так и на устранение угроз национальной безопасности.
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