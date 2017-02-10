Турция не держит зла на Россию за случайный авиаудар ВКС РФ

Военное руководство Турции не стало предпринимать ответных действий в связи с трагедией на севере Сирии, где в результате непреднамеренного авиаудара ВКС РФ погибли трое турецких военных.

По словам высокопоставленного турецкого военного источника, конструктивная позиция российской стороны сразу после инцидента была воспринята в Анкаре положительно.

Он также рассказал, что будет создана комиссия, с целью не допустить подобного в будущем и наладить координацию между военными ведомствами России и Турции.

Ранее в сирийском районе Эль-Баб при непреднамеренном авиаударе ВКС РФ погибли трое турецких военных, еще 11 получили ранения. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких солдат в Сирии из-за непреднамеренного авиаудара России, сообщает "Экономика сегодня".

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