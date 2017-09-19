В Турции запустили троллейбус «в цветочек»
В турецком городе Малатья вышли на маршрут троллейбусы, предназначенные только для женщин.
Транспортные средства окрашены в розовый цвет и на них нанесены изображения ромашек. Водят такие троллейбусы только женщины.
Представитель мэрии рассказал РИА «Новости», что новые троллейбусы запущены по просьбам жительниц города. По их словам, в транспорте, свободном от мужчин, они чувствуют себя в большей безопасности.
В парламенте Турции нововведение не одобрили. Законодатели полагают, что оно может привести к дискриминации.
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