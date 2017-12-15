В Турции запустили первую линию беспилотного метро
В Турции открылась первая ветка беспилотного метро. На церемонии открытия присутствовал президент страны Тайип Эрдоган.
Первые беспилотные поезда появились в стамбульском метрополитене, они будут курсировать на участке Ускюдар — Санджактепе.
Всего новая линия метро включает девять станций общей протяженностью 10,5 километра. Новая ветка метро будет объединена с двумя крупными транспортными артериями Стамбула – наземной «Метробус» и подземной «Мармарай», сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Объявлена дата свадьбы принца Гарри и американской актрисы
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии