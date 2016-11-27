В Турции задержаны западные журналисты
В турецком городе Ширване и в провинции Диярбакыр задержаны двое западных журналистов. Власти не дают разъяснений по этому поводу.
Сотрудники СМИ были взяты под стражу без объяснения причин. Наблюдатели связывают аресты с неудавшейся попыткой госпереворота 15-16 июля.
В августе турецкая полиция задержала по меньшей мере 24 журналиста прокурдской газеты "Озгюр Гюндем". 5 ноября по обвинениям в поддержке терроризма были арестованы главный редактор турецкой оппозиционной газеты "Джумхуриет" Мурат Сабунджу и еще восемь сотрудников издания, напоминает ТАСС.
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