В Турции задержаны западные журналисты

В турецком городе Ширване и в провинции Диярбакыр задержаны двое западных журналистов. Власти не дают разъяснений по этому поводу.

Сотрудники СМИ были взяты под стражу без объяснения причин. Наблюдатели связывают аресты с неудавшейся попыткой госпереворота 15-16 июля.

В августе турецкая полиция задержала по меньшей мере 24 журналиста прокурдской газеты "Озгюр Гюндем". 5 ноября по обвинениям в поддержке терроризма были арестованы главный редактор турецкой оппозиционной газеты "Джумхуриет" Мурат Сабунджу и еще восемь сотрудников издания, напоминает ТАСС.