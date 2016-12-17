В Турции задержаны семь человек в связи с терактом
Турецкая полиция задержала семь человек по подозрению в причастности к взрыву в Кайсери.
По словам министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, еще пять подозреваемых находятся в розыске, передает ТАСС. Глава МВД также подтвердил, что жертвами теаркта стали 13 человек и еще 56 получили ранения.
Инцидент произошел в субботу утром. В автобус с турецкими военнослужащими врезался террорист на заминированном автомобиле. В Анкаре полагают, что к теракту может быть причастна Рабочая партия Курдистана.
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