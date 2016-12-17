В Турции задержаны семь человек в связи с терактом

Турецкая полиция задержала семь человек по подозрению в причастности к взрыву в Кайсери.

По словам министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, еще пять подозреваемых находятся в розыске, передает ТАСС. Глава МВД также подтвердил, что жертвами теаркта стали 13 человек и еще 56 получили ранения.

Инцидент произошел в субботу утром. В автобус с турецкими военнослужащими врезался террорист на заминированном автомобиле. В Анкаре полагают, что к теракту может быть причастна Рабочая партия Курдистана.