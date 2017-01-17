В Турции задержан исполнитель теракта в Стамбуле

Турецкие правоохранители арестовали подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь в ночном клубе «Reina» в Стамбуле.

По данным местных СМИ, подозреваемым оказался гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный, как «Абу Мухаммед Хорасан».

Так же стало известно, что преступник скрывался в квартире у знакомого гражданина Турции - киргиза по национальности. Он также задержан. Всего по делу о теракте задержаны пять человек, включая трех женщин.

В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб в стамбульском районе Ортакей, жертвами которого стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Среди жертв теракта граждане России, Ливана, Ливии и Израиля, а также подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

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Места: Турция
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