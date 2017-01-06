В Турции задержали 18 человек после теракта в Измире

В Турции задержаны 18 подозреваемых в связи со взрывом и перестрелкой в городе Измир. Об этом заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.

Он выразил уверенность в том, что за инцидентом, в котором погибли два человека и были ранены еще 10, стоят боевики Рабочей партии Курдистана, передает CNN Turk.

Ранее об этом же заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак. По его словам, оружие, найденное на месте происшествия, свидетельствует о подготовке злоумышленников к масштабному теракту. Губернатор провинции Измир Эрол Айилдыз, в свою очередь, предположил, что боевики устроили взрыв, опасаясь обнаружения оружия полицейскими при досмотре х автомобиля.