В Турции заблокировали доступ к «Википедии»
В Турции с 29 апреля заблокировали доступ к «Википедии».
Как сообщает Hurriyet, сайт перестал работать с 8 часов утра, однако судебного решения о блокировке интернет-ресурса нет.
Правозащитники убеждены, что ограничение доступа осуществлялось с целью цензуры.
Как пишет Газета.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был назван «диктатором» в «Википедии» после того, как огласили результаты референдума.
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