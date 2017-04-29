В Турции заблокировали доступ к «Википедии»

В Турции с 29 апреля заблокировали доступ к «Википедии».

Как сообщает Hurriyet, сайт перестал работать с 8 часов утра, однако судебного решения о блокировке интернет-ресурса нет.

Правозащитники убеждены, что ограничение доступа осуществлялось с целью цензуры.

Как пишет Газета.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был назван «диктатором» в «Википедии» после того, как огласили результаты референдума.