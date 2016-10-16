На юге Турции взорвался смертник

В Турции во время полицейской спецоперации прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере три человека.

На данный момент известно о 10 раненных. Полиция проводила облаву в рамках контртеррористической операции, сообщает ТАСС. Происшествие случилось в городе Газиантеп на юго-востоке Турции.

После взрыва в районе началась паника, место происшествия оцепили, задержаны восемь подозреваемых. Одного смертника удалось взять живым. По предварительным данным, полиция пыталась задержать второго смертника, когда он совершил самоподрыв.

Обстоятельства и подробности происшествия уточняются.