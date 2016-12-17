В Турции взорвался перевозивший военных автобус

В результате взрыва автобуса, прогремевшего вблизи от университета в городе Кайсери в центральной части Турции, погибли несколько человек.

По данным источников, в автобусе находились военные. Точное число жертв не сообщается.

10 декабря в результате теракта, совершенного в центре Стамбула, погибли 44 человека. Позже ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка «Ястребы свободы Курдистана», сообщает «РИА Новости».

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