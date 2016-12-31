В Турции выпустили из тюрьмы журналиста газеты The Wall Street Journal
Власти Турции освободили журналиста газеты The Wall Street Journal, который находился под арестом в течение двух с половиной суток. Корреспондента задержали, запретив ему связываться с адвокатами и членами семьи.
Журналиста могли задержать за нарушение им введенного турецкими властями запрета на публикацию кадров из пропагандистских видеозаписей, распространяемых экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).
В конце ноября в Турции была задержана, а спустя некоторое время отпущена, корреспондент британской телерадиовещательной корпорации ВВС Хатис Камер. Оба этих задержания связаны с многочисленными арестами, которые до сих пор проходят в Турции после неудавшейся попытки госпереворота 15-16 июля, пишет ТАСС.
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