В Турции вынесено первое решение суда по делу о попытке переворота
Суд Турции приговорил 23 военнослужащих к пожизненному заключению за участие в неудавшемся государственном перевороте в прошлом году.
Военные были признаны виновными в попытке насильственной смены государственного строя, а также применении силы к главе администрации президента Турции Фари Касырги, передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.
В числе осужденных также командир полка президентской гвардии Мухсин Кутси Барыш. Его приговорили к 12 годам тюрьмы. Кроме того, двоих военнослужащих суд оправдал.
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