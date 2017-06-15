В Турции вынесено первое решение суда по делу о попытке переворота

Суд Турции приговорил 23 военнослужащих к пожизненному заключению за участие в неудавшемся государственном перевороте в прошлом году.

Военные были признаны виновными в попытке насильственной смены государственного строя, а также применении силы к главе администрации президента Турции Фари Касырги, передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

В числе осужденных также командир полка президентской гвардии Мухсин Кутси Барыш. Его приговорили к 12 годам тюрьмы. Кроме того, двоих военнослужащих суд оправдал.