В Турции ввели штрафы за жадность в ресторанах
В одной из турецких гостиниц в Анталье придумали систему штрафов за недоеденные блюда в тарелках.
Если туристы набирали еду «с горой», а потом попросту оставляли недоеденной, в гостинице разработали систему штрафов.
Оставшаяся еда в тарелке равнялась 10 долларам, отмечает «Innov».
Документация гостиницы явно указывала на то, что человек, решивший поесть, обязан рассчитывать свои силы и возможности.
Для контроля соблюдения этого правила на территории работают специальные надзиратели, а сама гостиница имеет всего три звезды.
Кончилась затея не очень хорошо для ее организаторов - недовольные гости гостиницы связались с туроператорами, которые пообщались с руководством гостиницы на предмет данного правила.
Его пришлось отменить.
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