В Турции ввели штрафы за жадность в ресторанах

В одной из турецких гостиниц в Анталье придумали систему штрафов за недоеденные блюда в тарелках.

Если туристы набирали еду «с горой», а потом попросту оставляли недоеденной, в гостинице разработали систему штрафов.

Оставшаяся еда в тарелке равнялась 10 долларам, отмечает «Innov».

Документация гостиницы явно указывала на то, что человек, решивший поесть, обязан рассчитывать свои силы и возможности.

Для контроля соблюдения этого правила на территории работают специальные надзиратели, а сама гостиница имеет всего три звезды.

Кончилась затея не очень хорошо для ее организаторов - недовольные гости гостиницы связались с туроператорами, которые пообщались с руководством гостиницы на предмет данного правила.

Его пришлось отменить.