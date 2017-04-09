В Турции упал воздушный шар с туристами. Один человек погиб, и 20 пострадали.

Как сообщает турецкое издание Hurriyet, происшествие случилось недалеко от города Невшехир в области Каппадокия. Известно, что в результате падения воздушного шара умер турист из Франции.

Серьезные ранения получили двое других французов, а также двое жителей Колумбии и 16 граждан Турции, пишет РИА Новости. Отмечается, что россиян на борту шара не было.

14 марта в том же районе Турции два воздушных шара совершили вынужденную посадку. Тогда в результате инцидента пострадали 40 человек - туристы из Китая и стран Европы.