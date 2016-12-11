В Турции проходит экстренное совещание по безопасности
Президент Турции Тайип Эрдоган созвал срочное совещание по вопросам безопасности. На мероприятие приглашены государственные министры и чиновники.
Ранее глава МВД Турции пообещал отомстить за погибших в результате взрывов, сообщает Рен ТВ. Накануне в Стамбуле произошел двойной теракт. При взрывах у стадиона Vodafone Arena погибли 38 человек, среди них 30 полицейских. Еще не менее 155 человек получили травмы.
Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Соколы свободы Курдистана". В стране объявлен общенациональный траур.
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