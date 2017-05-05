В Турции погибла российская туристка

Турецкая гора Бадабаг в провинции Фетхие стала последней сушей в жизни 26-летней российской туристки, погибшей после прыжка с парашютом.

Девушка поднялась утром на гору Бадабаг, и при прыжке у нее запутались стропы парашюта, запасной парашют также не раскрылся. В результате девушка упала в воду с 40-метровой высоты. Удар стал для нее смертельным.

Прибывшие медики не успели спасти девушку, сообщает Interfax.

Вершина горы Бадабаг – место паломничества тысяч туристов. Отсюда можно наслаждаться роскошным видом на городок и живописную бухту. С высоты 1980 метров начинают свой полет экстремалы.