В Турции подвели предварительные итоги референдума
По предварительным итогам референдума, большинство населения Турции проголосовали за расширение полномочий действующего президента и переход от парламентской формы правления к президентской.
После подсчета четверти голосов реформу поддержали 60 процентов граждан страны. Против смены формы правления выступают 35 процентов населения.
Как сообщает Meduza, явка на референдуме составила более 80 процентов.
Референдум был предложен президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Если жители Турции поддержат изменения в конституции, то он сможет управлять страной до 2029 года. В 2019 году пройдут очередные выборы президента, срок полномочий которого составляет пять лет. Человек сможет занимать пост главы государства не более двух сроков.
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