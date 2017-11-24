В Турции почтили память Андрея Карлова
В посольстве России в Анкаре открыт бюст дипломата Андрея Карлова, убитого в декабре прошлого года.
Наряду с сотрудниками посольства участие в церемонии принимали представители властей Турции, общественности, бизнеса. Память Карлова почтили минутой молчания.
«Такие трагедии не должны никогда и нигде повторяться. Я хочу, чтобы между нашими странами всегда царила дружба – это будет лучшей памятью о моем муже», - цитирует РИА «Новости» выступление вдовы дипломата на церемонии.
Карлов погиб во время открытия в Анкаре фотовыставки, посвященной России. Его застрелил экс-полицейский Мевлют Алтынташ. Убийцабыл ликвидирован турецкими силовиками.
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