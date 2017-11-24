В Турции почтили память Андрея Карлова

В посольстве России в Анкаре открыт бюст дипломата Андрея Карлова, убитого в декабре прошлого года.

Наряду с сотрудниками посольства участие в церемонии принимали представители властей Турции, общественности, бизнеса. Память Карлова почтили минутой молчания.

«Такие трагедии не должны никогда и нигде повторяться. Я хочу, чтобы между нашими странами всегда царила дружба – это будет лучшей памятью о моем муже», - цитирует РИА «Новости» выступление вдовы дипломата на церемонии.

Карлов погиб во время открытия в Анкаре фотовыставки, посвященной России. Его застрелил экс-полицейский Мевлют Алтынташ. Убийцабыл ликвидирован турецкими силовиками.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Имущество Чарльза Мэнсона получит его друг по переписке

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО