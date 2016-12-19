МИД Турции осудил убийство посла РФ Карлова и выразил соболезнование его близким

Подлое террористическое нападение на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова было направлено на то, чтобы бросить тень на российско-турецкие отношения. Виновные в этом преступлении понесут наказание по всей строгости закона. Такое заявление сделал МИД Турции.

«Мы решительно осуждаем это подлое террористическое нападение. Террорист уничтожен. Будет проведено самое тщательное расследование, и виновные предстанут перед турецким правосудием. Посол РФ в Анкаре Карлов был блестящим дипломатом и прекрасным человеком, он успешно работал в Турции в самое тяжелое время, он навсегда останется в нашей памяти. Мы не позволим, чтобы это преступление бросило тень на российско-турецкие отношения», — говорится в документе, полученном РИА «Новости».

В турецком внешнеполитическом ведомстве выразили самые искренние соболезнования российскому народу и государству, а также родным и близким погибшего дипломата.