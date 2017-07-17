В Турции в очередной раз продлили режим ЧП

Турецкий парламент продлил действие режима чрезвычайного положения в стране еще на 90 дней.

В Анкаре это объяснили борьбой с террористическими угрозами. В частности, с организацией ФЕТО, которую возглавляет проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый властями страны в организации попытки госпереворота. Об этом сообщает издание Hürriyet Daily News.

Режим ЧП был введен в Турции практически сразу после подавления мятежа в июле прошлого года. При попытке переворота погибли около 250 человек и еще свыше двух с половиной тысяч были ранены.

Некоторое время назад стало известно, что суд в Турции вынес первый приговор обвиняемым в причастности к мятежу. Были оправданы 22 военнослужащих, а их командир приговорен к пожизненному заключению.