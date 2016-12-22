В Турции обнаружили «след Гюлена» в убийстве российского посла Андрея Карлова

Следователи, занимающиеся выяснением обстоятельств нападения на посла РФ Андрея Карлова в Анкаре, выяснили, что перед совершением преступления 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ общался минимум с восемью сторонниками оппозиционного исламского проповедника Фетуллаха Гюлена.

К такому выводу следствие пришло после изучения содержимого мобильного телефона убийцы, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в причастности Гюлена и его организации «ФЕТО» к нападению на российского дипломата.