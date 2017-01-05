В Турции наложили временный запрет на освещение теракта у здания суда в Измире

Высший совет по радио и телевидению Турции наложил временный запрет на освещение событий, связанных с терактом около здания суда в Измире.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

По последним сведениям, жертвами взрыва стали полицейский и сотрудник суда, не менее десяти человек получили ранения различной степени тяжести.

По неподтвержденной информации, взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Полиция вступила в перестрелку с предполагаемыми террористами и ликвидировала двоих из них, еще одному, как сообщили турецкие СМИ, удалось скрыться.

Официального подтверждения эта информация пока не получила.