В Турции наложили временный запрет на освещение теракта у здания суда в Измире
Высший совет по радио и телевидению Турции наложил временный запрет на освещение событий, связанных с терактом около здания суда в Измире.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.
По последним сведениям, жертвами взрыва стали полицейский и сотрудник суда, не менее десяти человек получили ранения различной степени тяжести.
По неподтвержденной информации, взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Полиция вступила в перестрелку с предполагаемыми террористами и ликвидировала двоих из них, еще одному, как сообщили турецкие СМИ, удалось скрыться.
Официального подтверждения эта информация пока не получила.
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