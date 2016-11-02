МИД Турции надеется на кратное увеличение потока туристов из России в 2017 году

В новом туристическом сезоне Турция рассчитывает на значительное увеличение потока туристов. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

- Мы верим, что в следующем году поток русских туристов в Турцию в разы возрастет, и сейчас уже идет планирование будущего туристического сезона, — цитирует Чавушоглу РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24».

Глава турецкого МИД попросил также обратить внимание, что за восемь месяцев, прошедших с инцидента со сбитым Су-24 правительство не ввело ни единого ограничения в отношении России, а также отказалась участвовать в экономических санкциях, введенных против РФ странами Запада.

- Несмотря на принятие мер со стороны России, мы не вводили никаких санкций и оставались единственной страной НАТО, которая не ввела антироссийские санкции, — подчеркнул Чавушоглу.