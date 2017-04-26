В Турции начались массовые задержания оппозиции

В ночь на 26 апреля полиция Турции провела массовые задержания сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, было арестовано более тысячи человек.

В операции, которая продолжается на данный момент во всей стране, задействованы 8,5 тысяч полицейских, сообщает «Комсомольская правда».

Фетхуллах Гюлен — турецкий писатель, бывший имам и проповедник, и исламский общественный деятель, почетный президент Фонда писателей и журналистов.

Гюлен делает упор на этическое воспитание нового поколения. Гюлен проповедует и развивает традиционный турецкий (ханафитско-матуридитский) вариант ислама, не выдвигая новых теологических концепций, а предлагая их современную интерпретацию. Гюлен постоянно подчеркивает роль науки и образования в развитии общества. Отличительной чертой Гюлена является инициирование диалога с представителями других конфессий и убеждений. Запустив процесс диалога в Турции, Гюлен продолжил его и в международном масштабе.

В плане политики Фетхуллах Гюлен считает демократию наиболее оптимальной на данный момент формой правления, несмотря на то, что «в книжном (кораническом) и традиционалистском (на основании Сунны) мусульманстве нет ни абсолютной монархии, ни классической демократии в её западном варианте, ни диктатуры, ни тоталитаризма».

Гюлен выступает за многопартийность, и придерживается в плане политики основного принципа — «в исламе управление опирается на договор между тем, кто будет править, и тем, кто будет подчиняться».

Гюлен активно участвует в общественных дискуссиях о будущем Турции, ислама в современном государстве, роли образования и воспитания в развитии личности. Его нередко называют «одним из самых важных мусульманских деятелей мира».