В Турции ликвидирован главарь ячейки «Исламского государства»
В турецком городе Газиантеп прозвучал взрыв, в результате которого погиб главарь ячейки «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) Кадир Джабель.
Об этом сообщает сайт oane.ws.
Ранее сообщалось, что утром 16 октября полицейские начали проводить операцию. Сотрудник правоохранительных органов предложили Джабелю сдаться, а позже начали стрелять по квартире, где он находился.
В результате террорист подорвал сам себя. В результате взрыва погибли трое полицейских и восемь поранены.
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