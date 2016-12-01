МИД Турции исправил ошибку в переводе слов Лаврова об авиаударе в Сирии

Пресс-служба турецкого Министерства иностранных дел обратилась к СМИ страны с просьбой исправить ошибку, допущенную при переводе слов главы российского МИД Сергея Лаврова о непричастности России к авиаудару в районе сирийского города Эль-Баб, в результате чего погибли турецкие военнослужащие.

Выступая на пресс-конференции в Аланье, Лавров сказал, что «есть понимание, что мы не имеем к этому, Россия, по крайней мере, никакого отношения. Как не имеет к этому отношения САР и ее военно-воздушные силы». Турецкие СМИ же со ссылкой на Лаврова написали, что удар по позициям турецких военнослужащих нанесла сирийская авиация.

«Было замечено, что во время пресс-конференции в Аланье 1 декабря, в которой участвовали министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров, произошла ошибка при переводе. Господин Лавров заявил: «Ни Россия, ни Сирия непричастны к атаке 24 ноября, в результате которой погибли турецкие военные». Заявления «Нападение было совершено сирийским режимом» не было. В целях устранения этой серьезной ошибки, которая произошла из-за неверного перевода, просим уважаемых представителей СМИ внести в свои тексты данное исправление», — говорится в полученном РИА «Новости» заявлении дирекции информации турецкого МИД.

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