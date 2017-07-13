В Турции исчезла семья россиян
На территории Турции пропали граждане России. Посольство РФ пытается выяснить их судьбу.
Речь идет о жительнице Саратовской области Светлане Ухановой, которая вместе с дочерями и гражданским мужем отправились в Турцию. Тревогу начали бить их родственники, рассказал РИА «Новости» пресс-атташе российского посольства Александр Лешуков.
По его словам, дипломаты запросили у компетентных органов Турции информацию о месте нахождения россиян. «В случае принятия решения о депортации мы просили депортировать их на территорию России», - заявил собеседник агентства.
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