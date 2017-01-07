В Турции по делу об убийстве посла РФ арестованы пять человек

В рамках расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова арестованы пять человек.

Четверо из них являются сослуживцами полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелившего российского дипломата. Пятый, по данным прокуратуры, состоит в организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETО). Он курировал симпатизировавших организации курсантов полицейской школы, в которой обучался Алтынташ, сообщает агентство Anadolu.

Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. Его убийца был ликвидирован силовиками. В России произошедшее расценили как теракт.