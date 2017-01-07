В Турции по делу об убийстве посла РФ арестованы пять человек
В рамках расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова арестованы пять человек.
Четверо из них являются сослуживцами полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелившего российского дипломата. Пятый, по данным прокуратуры, состоит в организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETО). Он курировал симпатизировавших организации курсантов полицейской школы, в которой обучался Алтынташ, сообщает агентство Anadolu.
Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. Его убийца был ликвидирован силовиками. В России произошедшее расценили как теракт.
Следующая новость Число жертв наводнения в Таиланде возросло до 18 человек
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии