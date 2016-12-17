В Турции по делу о теракте задержали 15 подозреваемых
Число задержанных по подозрению в причастности к теракту в турецком городе Кайсери возросло до 15 человек.
Ранее сообщалось о семи задержанных и еще пяти объявленных в розыск.
Теракт произошел утром 17 декабря. В автобус с турецкими военнослужащими врезался начиненный взрывчаткой автомобиль, которым управлял смертник. В результате погибли 14 человек и еще более 50 были ранены, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Власти Турции полагают, что взрыв был организован Рабочей партией Курдистана.
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