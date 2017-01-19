В Турции арестованы два человека по делу об убийстве Карлова
В Турции суд арестовал двух человек, задержанных по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова.
Речь идет о сотруднике полиции Серджане Башаре и предпринимателе Энесе Асиме Силине, уточняет агентство Anadolu. При этом отмечается, что Башар является активистом террористического течения Фетуллаха Гюлана (FETÖ), который курировал курсантов полицейской школы, где обучался убийца российского дипломата Мевлют Алтынташ.
Кроме того, следствие установило, что Алтынташ проживал в Анкаре в доме, который принадлежал Башару.
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