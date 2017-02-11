В Турции арестован исполнитель теракта в ночном клубе

В Турции арестовали исполнителя теракта в ночь на 1 января 2017 года в ночном клубе Reina.

Об этом сообщает телеканал Haberturk. Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов решением районного суда будет помещен в тюрьму «Силиври».

Его обвиняют в «преднамеренном убийстве 39 человек», «членстве в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ), «незаконном владении оружием», а также «попытке покушения на конституционный строй». В заключении он будет находиться на протяжении всего судебного процесса до определения ему меры пресечения.

Машарипов в ночь на 1 января устроил стрельбу из автомата в ночном клубе Reina. В ходе нападения террориста погибли 39 человек, 16 из них - иностранцы, в том числе одна россиянка. Также среди пострадавших подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании и граждане Ливана, Ливии и Израиля, - рассказывает ТАСС.